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Новгородские врачи удалили женщине гигантскую опухоль яичника объемом 40 литров

В Великом Новгороде врачи удалили пациентке опухоль объемом 40 литров

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Телеграм-канал «Медицинская Россия»

В Великом Новгороде онкогинекологи удалили пациентке гигантскую опухоль яичника объемом 40 литров. Об этом сообщает Telegram-канал »Медицинская Россия» со ссылкой на ГОБУЗ «ОКОД».

По информации Telegram-канала, женщина на протяжении длительного времени была осведомлена о наличии у нее опухоли правого яичника. Ей неоднократно предлагали удалить новообразование, однако пациентка отказывалась в связи со «страхом перед онкологией».

Женщина вновь обратилась за медицинской помощью, когда опухоль уже занимала весь малый таз и брюшную полость. Она согласилась на операцию, и новгородские онкогинекологи удалили новообразование диаметром 45 сантиметров и объемом 40 литров. Отмечается, что оно оказалась доброкачественным. Послеоперационный период у пациентки прошел без осложнений, сообщает «Медицинская Россия».

Ранее российские врачи удалили огромную опухоль на почке и спасли мужчине жизнь.

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