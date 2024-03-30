Полицейские задержали петербуржца с арсеналом в квартире

В Петербурге полицейские задержали 36-летнего мужчину, у которого в квартире находился арсенал. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, оперативники 27 марта задержали по месту жительства в Приморском районе ранее судимого, за причинение тяжкого вреда здоровью, мужчину. В его жилище обнаружили и изъяли патроны для различных видов оружия, пистолет, револьвер и ручную гранату.

Экспертиза показала, что все оружие и боеприпасы являются боевыми. Также установлено, что петербуржец самостоятельно сделал из сигнального пистолета боевой.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов и незаконной переделке огнестрельного оружия.

До этого в Запорожской области полицейские изъяли у двух жителей села Константиновка четыре автомата и 960 патронов. Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.

Ранее в ФСБ назвали число выявленных подпольных оружейников в РФ с начала года.