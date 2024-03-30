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ВСУ нанесли удар по селу в Херсонской области

ВСУ нанесли удар из РЗСО HIMARS по селу Брилевка в Херсонской области

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Брилевка в Херсонской области из РСЗО HIMARS, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Киевский режим продолжает удивлять нас бессмысленной жестокостью. Сегодня противник нанес террористический удар по селу Брилевка Алешкинского округа. Обстрел вели из реактивной системы залпового огня HIMARS, с мест сообщают о 4 ракетах, 2 из них сбили», — сказал глава региона.

По словам Сальдо, четыре человека получили осколочные ранения туловища и нижних конечностей.

До этого Сальдо заявлял, что на Украину по серым схемам поставляют болгарские минометные снаряды. По словам Сальдо, ящики с такими снарядами были обнаружены на детской площадке в херсонском парке Маргелова. При этом он отметил, что в подвергающихся обстрелам ВСУ Алешках проживают этнические болгары.

При этом в Болгарии рассказали об отправке бронетранспортеров на Украину. Операция по транспортировке началась 29 января, и первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта. В этой операции приняли участие 240 военнослужащих. Общие расходы на транспортировку превысили 170 тысяч левов (приблизительно 95 тысяч долларов).

Ранее в Херсонской области рассказали, как воюют иностранные наемники в рядах ВСУ.

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Операция на Украине
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