В Подмосковье две сотрудницы полиции оформили более 1500 нелегальных мигрантов

В подмосковной Балашихе правоохранители задержали предпринимательницу и двух полицейских, которые предположительно были задействованы в незаконной схеме по легализации приезжих на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 47-летняя предпринимательница из Реутова открыла «Бюро миграционных услуг», через которое она производила регистрацию иностранцев за деньги. В мошеннической схеме якобы участвовали ее родственники, а также две сотрудницы полиции, работавшие в отделе по вопросам миграции. За свою долю в сделке они выдавали приезжим официальные документы о регистрации. Приезжих регистрировали в квартире в Реутове, ее собственник задержан. При обыске в квартире у одной из сотрудниц МВД были обнаружены три млн рублей и копии миграционных карт.

Всего правоохранители задержали 12 человек, которые предположительно причастны к незаконной миграции. С января 2022-го через фирму регистрацию получили более 1500 человек.

Ранее на Урале полицейский оформил сотни нелегальных мигрантов.