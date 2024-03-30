«Еле выбралась»: россиянка наступила в лужу и провалилась в колодец

В Новосибирске местная жительница провалилась в колодец, который скрывался под образовавшейся над ним лужей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел у дома 6 в Шестом Бронном переулке. На кадрах опубликованного каналом видео, мужчина бросает в глубокую лужу автомобильную покрышку, чтобы обозначить опасный участок.

По словам очевидицы, выйдя из дома, она заметила на улице женщину в мокрой одежде.

«Она начала рассказывать, что наступила в лужу и провалилась в колодец, еле выбралась. Попросила меня быть осторожнее», — приводит слова очевидицы издание Ngs.ru.

Сибирячка отметила, что женщина была очень напугана.

Председатель Территориального общественного самоуправления «Бронный» Валентина Кинева в беседе со СМИ пояснила, что люк случайно сдвинули после уборки на улице снега. После публикации информации о случившемся на место выехала ассенизаторская машина: специалисты откачали воду, нашли крышку от колодца и вернули ее на место.

В Кургане подросток провалился в колодец с водой по пути в школу.