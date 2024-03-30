В Нидерландах освободили всех заложников в кафе города Эде

Все заложники, которых удерживали в кафе нидерландского города Эде, освобождены. Об этом сообщает газета De Gelderlander.

«Судя по всему, освобожденные заложники в добром здравии. По данным полиции, в кафе больше никого не удерживают, что, похоже, положило конец истории с захватом», — говорится в публикации.

Задержан один подозреваемый, его увезли в наручниках. Уточняется, что террористических мотивов не прослеживается.

30 марта в популярном кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) произошел захват заложников. Сообщалось о прибытии на место происшествия сотрудников полиции, служб экстренной помощи и пожарных. Жителей окрестных домов эвакуировали.

Через некоторое время стало известно, что полиции удалось освободить троих заложников, но уточнялось, что «этим инцидент не исчерпан».

22 марта произошел теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Петропавловске-Камчатском 32-летний ветеран спецоперации взял заложницу.