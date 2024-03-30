99-летняя ветеран Великой Отечественной войны страдает от протекающей крыши

В Ярославле 99-летняя пенсионерка обратилась к общественникам с просьбой решить вопрос с многолетними протечками крыши в доме, где женщина проживает со своей семьей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта в Ярославской области.

Ветеран Великой Отечественной войны и труда Мария Серенкова проживает на третьем этаже дома 12 по Гужевой улице. Потолок протекает в квартире, по словам дочери ветерана, уже около 10 лет, но в последнее время ситуация существенно усугубилась. Женщина отметила, что из-за сырости у ее матери обострился бронхит и пенсионерку пришлось переселить в проходную комнату.

«Очень просим вас, отремонтируйте нам крышу. Дайте нам пожить по-человечески. Чтобы ни о чем плохом не думать, чтобы думать только о хорошем», — говорит долгожительница на камеру.

В пресс-службе областной прокуратуры заявили, что проводят проверку по материалам о нарушении жилищных прав ветерана ВОВ.

Ранее 101-летний ветеран войны получил диплом через 80 лет после окончания колледжа.