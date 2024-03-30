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Россиянин с собакой поджег детскую коляску и исцарапал несколько машин

В Нижнем Новгороде мужчина поджег детскую коляску и поцарапал машины во дворе

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Телеграм-канал Инцидент Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде ищут местного жителя, который во время прогулки с собакой поджег детскую коляску, а затем поцарапал несколько машин. Действия неизвестного зафиксировали придомовые камеры наблюдения. Видео и фото случившегося выложил Telegram-канал «Инцидент Нижний Новгород».

Все произошло 28 марта в Автозаводском районе города. По данным канала, неизвестный с собакой, который не проживает в многоэтажке, зашел в один из подъездов дома и поджег детскую коляску. Через несколько минут на улицу выбегает хозяин коляски и принимается тушить возгорание снегом с газона. Мужчина с собакой делает вид, что интересуется, что произошло.

Затем, предположительно, этот же человек, проходя мимо припаркованных на стоянке у дома автомобилей, царапает капоты острым предметом. Местные жители утверждают, что раньше не видели мужчину, попавшего на камеру и просят помощи, чтобы установить его личность.

Ранее россиянин сжег автомобиль бывшей подруги из мести.

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