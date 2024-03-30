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Глава спецслужб Киргизии призвал не обвинять в теракте в «Крокусе» целую нацию

Ташиев: обвинять в теракте в «Крокусе» целую нацию неуместно

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Глава спецслужб Киргизии Камчыбек Ташиев высказался о теракте в «Крокус Сити Холле» и призвал не обвинять в нем всю таджикскую нацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«У террористов нет национальности, и обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ, неуместно», — написал он.

Ташиев отметил, что Киргизия скорбит о произошедшем в «Крокус Сити Холле».

Глава спецслужб Киргизии заявил, что он, со своей стороны, может «твердо подчеркнуть порядочность спецслужб Республики Таджикистан». Он выразил надежду, что «совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей так называемых «псевдоисламистов».

30 марта сообщалось, что Россия обсудит с Таджикистаном проблему вербовки мигрантов экстремистами.

29 марта по делу о теракте в «Крокусе» в Таджикистане задержаны девять человек.

Ранее спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз (21-23 марта).

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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