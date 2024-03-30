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Пожар на чердаке здания рядом с МГТУ им. Баумана в Москве ликвидирован

В Москве пожарные потушили возгорание на чердаке здания возле МГТУ им. Баумана

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сотрудники МЧС потушили возгорание, вспыхнувшее на чердаке здания возле Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления министерства чрезвычайных ситуаций.

«Полностью ликвидирован», — подтвердили в ведомстве.

Согласно информации МЧС, пострадавших не зафиксировано.

Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, в связи с инцидентом на 2-й Бауманской улице, 5с3 на некоторое время перекрыли автомобильное движение.

»️Движение по этой улице перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — заключается в Telegram-канале ведомства.

Незадолго до этого в Москве загорелась кровля одного из зданий МГТУ им. Баумана на площади 20 квадратных метров. Открытое горение на кровле корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве было вскоре ликвидировано.

Ранее на Калужском шоссе произошел сильный пожар в торговом центре «Красная Пахра».

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