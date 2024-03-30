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В Нидерландах полиция освободила троих заложников в кафе

В городе Эде в Нидерландах полиция освободила троих заложников, идет операция

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AP

Правоохранительные органы нидерландского города Эде освободили троих заложников в кафе, однако в настоящий момент операция продолжается. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

В полиции сообщили, что были освобождены три заложника. При этом там отметили, что «инцидент не исчерпан».

До этого сообщалось, что в кафе на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Сообщалось об эвакуации жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе. На место прибыли сотрудники полиции, службы экстренной помощи и пожарные.

22 марта произошел теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее на Камчатке мужчина взял женщину в заложники.

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