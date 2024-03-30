В Нидерландах полиция освободила троих заложников в кафе

Правоохранительные органы нидерландского города Эде освободили троих заложников в кафе, однако в настоящий момент операция продолжается. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

В полиции сообщили, что были освобождены три заложника. При этом там отметили, что «инцидент не исчерпан».

До этого сообщалось, что в кафе на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Сообщалось об эвакуации жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе. На место прибыли сотрудники полиции, службы экстренной помощи и пожарные.

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