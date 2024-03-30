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Российские подростки пнули пьяного мужчину у торгового центра

В Приморье подростки избили пьяного мужчину у торгового центра

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НОВОСТИ АРТЁМА + приморье ' class="item-image" >
Телеграм-канал НОВОСТИ АРТЁМА + приморье

В Приморье несовершеннолетние хулиганы пнули пьяного мужчину у торгового центра. Инцидент попал на видеорегистратор одно из проезжающих рядом авто. Позже запись опубликовал Telegram-канал «НОВОСТИ АРТЕМА + приморье».

Все произошло у торгового центра «Авиатор» в городе Артем. На кадрах двое молодых людей ногами пинают пьяного мужчину на парковке, после чего тот падает на землю.

«Пьяный мужик еле на ногах стоит, и парни решили отработать на нем удар ради забавы», — прокомментировал запись подписчик канала, поделившийся видео.

В пресс-службе МВД по городу сообщили, что обнаружили ролик в ходе мониторинга социальных сетей и уже проводят проверку по факту случившегося. Правоохранители устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего.

Ранее подростков из Петербурга задержали за нападения на прохожих.

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