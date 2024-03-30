ВСУ обстреляли брянский поселок

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района.

Двое жителей получили легкие ранения. Они доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

В результате обстрела также частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, нарушено энергоснабжение.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на поселок Запесочье Погарского района Брянской области. По словам Богомаза, в результате никто не пострадал. Однако, частично поврежден жилой дом, автомобиль, а также сельскохозяйственная техника.

29 марта в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских снарядов над Белгородской областью. Речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.