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На Урале полуголый мужчина разгромил мясной магазин и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина разделся и разгромил мясной магазин

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Инцидент Екатеринбург/VK

В Екатеринбурге местный житель разделся около мясного магазина, показал неприличный жест и после этого разгромил вход в торговую точку. Видео случившегося разместил паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 29 марта у мясного магазина в доме 22 по улице Титова. На кадрах мужчина, который едва держится на ногах, снимает с себя верхнюю одежду и футболку, затем наклоняется, показывает неприличный жест и направляется ко входу в помещение. Дебошир вышибает стекло в одной из дверей, берет металлический угол от конструкции и направляется к кассе. Агрессора остановили покупатели, находившиеся внутри магазина.

«Прибывший наряд полиции задержал дебошира. В отношении мужчины 1972 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — рассказали в пресс-службе полиции.

Так как мужчина находился в состоянии опьянения, правоохранители вызвали бригаду скорой помощи, медики забрали нарушителя.

Ранее в Петербурге нетрезвые хулиганы устроили погром на заправке, поссорившись с кассиром.

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