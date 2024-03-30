На Урале полуголый мужчина разгромил мясной магазин и попал на видео

В Екатеринбурге местный житель разделся около мясного магазина, показал неприличный жест и после этого разгромил вход в торговую точку. Видео случившегося разместил паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 29 марта у мясного магазина в доме 22 по улице Титова. На кадрах мужчина, который едва держится на ногах, снимает с себя верхнюю одежду и футболку, затем наклоняется, показывает неприличный жест и направляется ко входу в помещение. Дебошир вышибает стекло в одной из дверей, берет металлический угол от конструкции и направляется к кассе. Агрессора остановили покупатели, находившиеся внутри магазина.

«Прибывший наряд полиции задержал дебошира. В отношении мужчины 1972 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — рассказали в пресс-службе полиции.

Так как мужчина находился в состоянии опьянения, правоохранители вызвали бригаду скорой помощи, медики забрали нарушителя.

Ранее в Петербурге нетрезвые хулиганы устроили погром на заправке, поссорившись с кассиром.