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Мединский рассказал о готовности учебников по истории для 5-9-х классов

Мединский: учебники по истории для 5-9-х классов готовы

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что учебники по истории для 5-9-х классов готовы. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас учебники для 5-9-х классов по истории готовы, по сути, потому что они сделаны на базе имеющихся учебников линейки (ректора МГИМО Анатолия. — «Газета.Ru») Торкунова и линейки вашего покорного слуги», — сказал он.

По его словам, учебники улучшены, адаптированы и сделаны более современными.

«Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было», — отметил он.

По его словам, прислана вторая серия рецензирования, публикация планируется в этом году.

До этого Мединский заявил, что ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию разумнее будет объединить в один. Говоря о технической стороне экзамена, Мединский пояснил, что требуется в экзамен по истории «просто добавить вопросы», связанные с обществознанием.

Ранее стало известно, что новый учебник по обществознанию будет готов к сентябрю.

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