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Пропавшего десятилетнего мальчика с аутизмом вторые сутки ищут на Кубани

Mash: на Кубани вторые сутки ищут десятилетнего мальчика с аутизмом

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Depositphotos

На Кубани вторые сутки ищут пропавшего десятилетнего мальчика с аутизмом. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, ребенок пропал 28 марта. Он ушел из дома в поселке Псебай с планшетом. Сообщается, что сейчас он выключен.

В момент пропажи мальчика его мать находилась рядом, но отвлеклась. Самостоятельно найти ребенка ей не удалось.

Через несколько часов после исчезновения мальчика, он попал в объектив камеры в соседней станице Андрюки. Очевидцы также сообщили, что видели ребенка в населенном пункте. Отмечается, что пропавший несовершеннолетний боится громких звуков и находился на домашнем обучении.

До этого в Челябинске десятилетний мальчик вышел из дома и пропал. В день исчезновения он был одет в темно-зеленый свитер, темно-синие штаны, на голове была шапка черного цвета. Рост мальчика 145 сантиметров, телосложение – худощавое.

Ранее в Алтайском крае всю ночь искали ребенка, который тем временем уснул в магазине.

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