Нацполиция Украины сообщила, что жительница Харькова предстанет перед судом за «пророссийскую позицию», ее обвиняют в «коллаборационной деятельности». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, в разговоре с журналистами 59-летняя женщина отрицала вооруженную агрессию со стороны России и осуждала действия украинской власти.

Сотрудники райуправления нацполиции опросили свидетелей, которые «подтвердили пророссийскую позицию фигурантки и сообщили о конфликтах с ней на этой почве».

До этого национальная полиция Украины сообщила о разоблачении преступной группировки с участием чиновников, которые торговали фиктивными справками об инвалидности для желающих «откосить» от призыва в армию.

26 марта уроженец одной из стран Средней Азии был задержан в Москве по подозрению в связях с разведкой Украины.

Ранее на Украине распустили полк полиции за отказ переходить в штурмовики.