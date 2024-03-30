Мощная песчаная буря накроет Турцию на грядущей неделе

Песчаная буря придет из Африки в ряд турецких регионов в течение следующей недели, что может спровоцировать проблемы с дыханием у граждан со слабым здоровьем. Об этом предупредил профессор Гусейн Торос в беседе с местной газетой Birgun.

«Влияние пустынной пыли в Турции будет продолжаться в течение будущей недели», — указывается в материале.

Согласно информации профессора, 30 марта пустынная пыль постучится в Восточную и Юго-Восточную Анатолию, днем позже — в Средиземноморье, далее пройдет по всей стране вплоть до Мраморного моря. Интенсивность природного явления начнет ослабевать к четвергу, 4 апреля.

«В пятницу она уменьшится и покинет страну», — утверждает Торос.

Некоторое время назад стало известно, что в Амурской области прошла китайско-монгольская песчаная буря. Из-за непогоды небо в городе Благовещенске стало рыжим, также песок оседает на улицах, местные жители жалуются на проблемы с дыханием. В региональном гидрометцентре предупредили, что такое явление продержится в Амурской области еще несколько дней.

Ранее в ООН предупредили об учащении песчаных и пылевых бурь по всему миру.