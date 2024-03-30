Россиянин устроил стрельбу возле кафе, чтобы вернуть утерянный авторитет среди бизнесменов

На Алтае мужчина устроил стрельбу возле кафе, чтобы вернуть свой утраченный авторитет среди бизнесменов. Об этом сообщает Telegram-канал »Инцидент Барнаул».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 марта возле кафе «Тугарин» в городе Славгороде. Компания «местной элиты» в количестве более 30 человек отмечала праздник в заведении, когда ранее судимый местный житель подсел к ним за стол. Однако в скором времени его оттуда выгнали.

После этого мужчина сходил домой и вернулся с пистолетом. По данным Telegram-канала, с помощью оружия он рассчитывал вернуть утраченный авторитет. Россиянин совершил один выстрел, после которого его начали избивать ногами и руками. В конечном итоге стрелок потерял сознание.

Источник «Инцидент Барнаул» рассказал, что в данный момент участники потасовки работают над тем, чтобы избежать уголовной ответственности за произошедшее. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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