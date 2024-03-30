Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин устроил стрельбу возле кафе, чтобы вернуть утерянный авторитет среди бизнесменов

На Алтае мужчина устроил стрельбу, чтобы вернуть авторитет среди бизнесменов

На Алтае мужчина устроил стрельбу возле кафе, чтобы вернуть свой утраченный авторитет среди бизнесменов. Об этом сообщает Telegram-канал »Инцидент Барнаул».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 марта возле кафе «Тугарин» в городе Славгороде. Компания «местной элиты» в количестве более 30 человек отмечала праздник в заведении, когда ранее судимый местный житель подсел к ним за стол. Однако в скором времени его оттуда выгнали.

После этого мужчина сходил домой и вернулся с пистолетом. По данным Telegram-канала, с помощью оружия он рассчитывал вернуть утраченный авторитет. Россиянин совершил один выстрел, после которого его начали избивать ногами и руками. В конечном итоге стрелок потерял сознание.

Источник «Инцидент Барнаул» рассказал, что в данный момент участники потасовки работают над тем, чтобы избежать уголовной ответственности за произошедшее. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее в Петербурге компания устроила драку со стрельбой около ТЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами