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В Харькове произошел взрыв

«Страна.ua»: в Харькове произошел взрыв

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Тревога в регионе до этого не объявлялась.

До этого сообщалось, что взрыв произошел днем в пятницу, 29 марта, в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги.

В ночь на 30 марта сообщалось, что свет и вода пропали в некоторых районах Одессы. За несколько часов до этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

До этого сообщалось, что министерство энергетики Украины призвало не раскрывать последствия и цели ударов Вооруженных сил РФ, после обстрела объектов энергетической инфраструктуры страны 22 марта. В минэнерго попросили граждан, средства массовой информации, чиновников и военных не обнародовать количество и места попаданий на энергообъектах, а также данные об отключениях и дефиците электроэнергии.

Ранее на Украине сообщили, что жители Одессы, Харькова и Днепропетровской области пользуются электричеством по графику.

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