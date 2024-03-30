Россиянам рассказали о новой методике телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали применять методику манипулирования жертвами, надавливая на высокие человечные чувства. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист по психотерапии минздрава Свердловской области Михаил Перцель в разговоре с ТАСС.

«Очень часто злоумышленники воздействуют на более высокие чувства», — утверждает врач.

Психотерапевт пояснил, что среди таковых: альтруизм, чувство долга, чести, а также профессиональное тщеславие. Это расширяет целевую аудиторию злоумышленников на высокообразованный контингент.

«Даже психологи бывают жертвами мошенников», — подчеркнул Перцель.

Некоторое время назад ФСБ предупредила граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества от своего лица. Спецслужба призвала не верить звонкам от так называемых «сотрудников и следователей ФСБ России» о том, что вы являетесь подозреваемым или обвиняемым. В ФСБ напомнили, что гражданина уведомляют о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) только в письменном виде. Мошенники нередко используют подменные номера, идентичных номерам телефонов доверия и приемной ФСБ. Для большей убедительности они могут присылать фотографии поддельных удостоверений сотрудника ФСБ в мессенджерах.

Ранее Центробанк РФ назвал главный инструмент мошенников.