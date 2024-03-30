Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о новой методике телефонных мошенников

Телефонные мошенники стали применять новую методику, давя на высокие чувства

close
100%
Depositphotos

Телефонные мошенники начали применять методику манипулирования жертвами, надавливая на высокие человечные чувства. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист по психотерапии минздрава Свердловской области Михаил Перцель в разговоре с ТАСС.

«Очень часто злоумышленники воздействуют на более высокие чувства», — утверждает врач.

Психотерапевт пояснил, что среди таковых: альтруизм, чувство долга, чести, а также профессиональное тщеславие. Это расширяет целевую аудиторию злоумышленников на высокообразованный контингент.

«Даже психологи бывают жертвами мошенников», — подчеркнул Перцель.

Некоторое время назад ФСБ предупредила граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества от своего лица. Спецслужба призвала не верить звонкам от так называемых «сотрудников и следователей ФСБ России» о том, что вы являетесь подозреваемым или обвиняемым. В ФСБ напомнили, что гражданина уведомляют о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) только в письменном виде. Мошенники нередко используют подменные номера, идентичных номерам телефонов доверия и приемной ФСБ. Для большей убедительности они могут присылать фотографии поддельных удостоверений сотрудника ФСБ в мессенджерах.

Ранее Центробанк РФ назвал главный инструмент мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами