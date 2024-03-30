МЧС создаст бронеавтомобиль для уничтожения авиабомб

МЧС создаст специальный бронированный автомобиль для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до полутора тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2023 году институт по заказу департамента спасательных формирований МЧС России разработал техническое задание на создание такого специального автомобиля», — говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что были определены требования к нему и сформирован его перспективный технический облик. В состав пиротехнического автомобиля войдет дистанционно управляемый робот, на автомобиль будет установлен кран-манипулятор, отсек со специальным оборудованием, грузовой кузов-контейнер, а также взрывозащищенные контейнеры.

До этого стало известно, что ученые Университета МИСИС разработали новую российскую огнестойкую марку стали для объектов промышленного и гражданского назначения: торговых и бизнес-центров, складских помещений, транспортных узлов, многоэтажных гаражей.

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