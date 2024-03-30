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В Грайворонском округе объявили ракетную опасность

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

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Shutterstock/Wirestock Creators

В Грайворонском городском округе Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Сигнал пришел по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Грайворонский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Спустя 20 с небольшим минут тревога была отменена.

Накануне единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила на территории города Грайворона ракетную опасность.

До этого глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области временно уехать из-за «напряженной» обстановки. В своем Telegram-канале чиновник написал, что обстановка в районе все еще «напряженная», поэтому нужно принять «правильное решение» — покинуть приграничные территории.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате ракет, летящих на Белгород.

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