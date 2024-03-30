На руднике «Пионер» в Приамурье пробурили еще три скважины

Горноспасатели просверлили три новые скважины на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами около двух недель заблокированы 13 шахтеров. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«Пробурены три скважины», — указывается в пресс-релизе

Согласно результатам исследований, в них зафиксированы вода, ил и лед. На данный момент продолжается бурение скважин №5, №6 и №7. Уточняется, что пятую удалось просверлить до глубины 143 метра, шестую — до 157 м, седьмую — до 48 м.

«Бурение новой скважины в нижний горизонт будет продолжено после проведения расчетов», — заключили в ведомстве.

Риск повторного схода горной массы в шахту сохраняется, также присутствует угроза обрушения края карьера.

В Амурской области на руднике «Пионер» 18 марта произошел обвал, пока там работали 13 шахтеров. Уже дольше недели спасатели пытаются найти застрявших под завалами 13 горняков. Разведка показала, что некоторые участки точно затоплены, но места, где находятся горняки, вода могла обойти. Спасатели надеются достать их живыми. При этом рудник обваливается, поэтому из шахты пока вывели спасателей и инженеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа вероятная причина обвала на руднике «Пионер».