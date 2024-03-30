Белгородские школьники в IV четверти перейдут на удаленку

Учащихся в школах Белгорода и приграничных ему районах в IV четверти переводят на дистанционный формат обучения. С таким заявлением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, удаленка затронет школы приграничных муниципалитетов региона, Яковлевского городского округа и столицу области. Занятия в кружках и секциях тоже временно отменены. Все остальные школьники по-прежнему будут посещать учебные заведения очно.

«Дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей», — объявил глава региона.

В публикации отмечается, что 5000 белгородских детей на данный момент временно перемещены за пределы региона.

Некоторое время назад Гладков сообщил об отмене занятий в школах и колледжах 18 и 19 марта в некоторых приграничных районах и в Белгороде. 17 и 18 марта не будут работать торговые центры. В результате атак ВСУ в Белгороде два человека погибли, еще трое пострадали. Зафиксированы повреждения в зданиях, от прилета взорвалась припаркованная машина. С ночи ВСУ атакуют регион беспилотниками и снарядами РСЗО «Вампир». Утром по всей области продлили режим ракетной опасности.

Ранее в Белгородской области из-за обстрелов отменили занятия в школах.