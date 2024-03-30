Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили об изменении правил перепланировки квартир

Юрист Киракосян: с 1 апреля в России изменятся правила перепланировки квартир

close
100%
Shutterstock

С 1 апреля 2024 года понятие «перепланировка квартиры» юридически расширится, а порядок согласования будет изменен. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян, сообщает РИА Новости.

Новые правила утверждены Федеральным законом № 608-ФЗ и Федеральным законом 218-ФЗ. Согласно им, объединение комнат в квартире, сужение или расширение их площади, то есть любая трансформация размеров и формы помещения, будет считаться перепланировкой.

Для согласования изменений собственнику нужно будет до начала ремонта подготовить пакет документов и обратиться с ним в местную администрацию или Госжилинспекцию. Если нарушений нет и изменения одобрят, после завершения работ их должна принять приемная комиссия с выдачей акта соответствия.

27 марта россиянам напомнили, какие законы вступают в силу с 1 апреля.

Ранее в Госдуме рассказали, что грозит собственникам квартир за незаконную перепланировку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами