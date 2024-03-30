Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В субботу в Москве ожидается до +13°С и дождь, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в Москве ожидается +11... +13°С. В ночь на воскресенье может похолодать до +5°С. Возможна облачность с прояснениями, местами по области осадки.

В столице будет дуть юго-западный ветер с переходом на южный с порывами до 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается +9... +14°С. Ночью в области столбик термометра может опуститься до +2°С.

До этого руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов рассказал, что москвичам и жителям других городов, проживающим в Центральном федеральном округе, севернее и восточнее, стоит отложить замену зимней резины автомобиля на летнюю на конец апреля.

По словам Шувалова, 5 апреля в средней полосе России вновь ожидается наступление холодов.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.