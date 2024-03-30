Возле здания «Крокуса» пройдет православная панихида

Архиепископ Русской Православной Церкви (РПЦ), глава Одинцовской и Красногорской епархий Фома (Мосолов) проведет панихиду на девятый день после трагедии в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на настоятеля Никольского собора Красногорска, священника Василия Лосева.

«Завтра в 12:00 будет совершаться панихида. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ее совершит архиепископ Фома на месте трагедии, на месте [стихийного] мемориала», — заявил Лосев.

Священник добавил, что до панихиды в Никольском соборе пройдут две литургии, а позднее — также пройдут панихиды.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, заявил, что враги России предпринимают попытки столкнуть представителей двух традиционных религий в стране.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».