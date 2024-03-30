В России появится бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов массой до 1,5 тонн. Об этом сообщается на сайте института.

Отмечается, что бронеавтомобиль используют для доставки неразорвавшихся бомб и снарядов на полигон.

Специальное транспортное средство будет оснащено дистанционно управляемым роботом, он доставит боеприпас до места его уничтожения, если габариты машины не позволят к нему подъехать. Также на машину установят кран-манипулятор, отсек со спецоборудованием и грузовой кузов-контейнер.

До этого стало известно, что ученые Университета МИСИС разработали новую российскую огнестойкую марку стали для объектов промышленного и гражданского назначения: торговых и бизнес-центров, складских помещений, транспортных узлов, многоэтажных гаражей. Строительные металлоконструкции из материала выдерживают контрольную температуру 600°C около 30 минут без потери несущей способности, создавая дополнительный запас времени для эвакуации людей.

Ранее МЧС РФ разработало требования пожарной безопасности к АЗС с водородом.