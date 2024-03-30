Адвокат рассказал о судебном процессе над россиянином Винником в США

Адвокат Аркадий Бух заявил, что защита гражданина Российской Федерации Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и рассчитывает добиться наилучших условий сделки для россиянина. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в текущий момент сторона защиты Винника ведет переговоры о признании его вины, она заинтересована в том, чтобы получить наилучшее предложение со стороны правительства США.

Бух добавил, что следующее слушание по делу россиянина было назначено на 3 мая. Оно пройдет в Сан-Франциско.

В декабре 2023 года вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что Винник отравился в следственном изоляторе.

Александр Винник был экстрадирован из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Ранее во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Российский федеральный суд приступил к рассмотрению его дела в декабре прошлого года.

Ранее в США двух россиян обвинили во взломе криптобиржи.