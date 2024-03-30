Красный крест поможет еще одной группе пострадавших во время теракта в «Крокусе»

Российский Красный крест (РККК/) выделит помощь еще 17 пострадавшим во время теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на сообщение организации.

«В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети», — сообщили в РКК.

В организации добавили, что общее число людей, которые получат срочную помощь, составляет 50 семей. Они получат единовременную выплату в размере 300-600 тыс. рублей, а кроме того, существуют планы по назначению регулярной помощи для пострадавших.

Собрать помощь получилось благодаря национальному сбору средств, общая сумма составляет 1,2 млрд рублей.

До этого рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что перечислил почти 12,5 миллиона рублей людям в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала нападавшие открыли стрельбу по зрителям, а после подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.