Папа Римский пропустил Крестный ход

Папа Римский Франциск не пришел на Крестный ход, один из главных предпасхальных ритуалов, который проходит в Страстную пятницу у стен Колизея. Об этом сообщает ТАСС.

В службе печати Святого престола за минуту до начала процессии заявили, что Франциск будет следить за Крестным ходом из своей резиденции в Ватикане из соображений сохранения здоровья в преддверии пасхальных служб.

В 2023 году папа Римский Франциск не участвовал в Крестном пути в Великую пятницу из-за погодных условий. Тогда в Риме установилась необычно прохладная для весны погода, а минувшей ночью столбик термометра опускался ниже +10.

В начале апреля 2023 года Франциска выписали из клиники Джемелли в Риме после трехдневной госпитализации.

Выписку папы показали в прямом эфире итальянские телеканалы. Выйдя из больницы, Франциск поговорил с журналистами и верующими и рассказал им, что почувствовал себя нехорошо 29 марта после коллективной аудиенции, но теперь чувствует себя нормально.

Ранее папа Римский призвал РФ и Украину к переговорам.