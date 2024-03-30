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В Гидрометцентре рассказали о возможных заморозках в апреле

Вильфанд: понижение температуры до отрицательных значений возможно в апреле

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в апреле может опуститься до отрицательных значений, а также возможен снег. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что редко бывает, что апрель обходится без снега. По его словам, ночью температура будет понижаться, но сильных морозов ждать не стоит.

Вильфанд отметил, что не следует убирать куртки и плащи из-за наступления 15°C тепла.

Метеоролог добавил, что в воскресенье, 31 марта, ожидается малооблачная погода, воздух начнет поступать с Африки. Ночью ожидается 5…7°C тепла, днем — +15…17°C, что характерно для первой декады мая.

В понедельник, 1 апреля, ожидается до 18…19°C тепла в Москве, в Подмосковье — до +20°C. В ночные часы прогнозируется до +6…8°C.

До этого синоптик Александр Ильин заявил, что в апреле погода в Москве будет с резкими перепадами температур. После похолодания в начале месяца температура воздуха резко пойдет на повышение и достигнет +20°C.

В третьей декаде апреля, по словам Ильина, начнется жаркая погода, воздух прогреется до +13…+18°C, местами до +20°C.

Ранее Россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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