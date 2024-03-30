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Выживший в теракте в «Крокусе» нашел пулю в спине на следующий день

Выживший в «Крокусе» промоутер Сараев нашел пулю в спине на следующий день

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев, который выжил в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», нашел пулю в своей спине на следующий день после событий. Об этом сообщает Financial Times.

По словам мужчины, в день теракта приблизительно в 19:57 он сфотографировал большую очередь в вестибюле «Крокуса» и отправил снимок другу, который не смог пойти с ним. Спустя несколько секунд прозвучали первые выстрелы, отметил Сараев.

Он рассказал, что обернулся и увидел, как группа людей из очереди начала бежать в его сторону, а потом в концертный зал, в который он забежал и сам, а после в коридор. По его словам, люди оказались в ловушке, ведь помещение было перегорожено толстыми стеклянными стенами, там был тупик.

Мужчина оказался прижат к металлической стене из-за наплыва людей, после чего подошли боевики и открыли стрельбу. Все происходило очень близко, люди падали «рядами», были видны пулевые ранения и кровь, рассказывает Сараев.

В какой-то момент он почувствовал сильный удар в спину, но не ощутил боли. Мужчина предположил, что в него попал обломок. Ему удалось выбраться из коридора концертного зала и уехать на общественном транспорте.

Все вышеописанное продолжалось около трех-четырех минут, утверждает Сараев.

Он отметил, что на следующий день после теракта обнаружил дырки на одежде. Рентген показал, что в его теле застряла пуля длиной около 2 см. По словам врачей, ранение произошло при рикошете, а пуля вошла в тело параллельно позвоночнику, она преодолела приблизительно 12 см и разорвала мягкие ткани.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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