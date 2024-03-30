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Полицейские поймали наркокурьера с 5 кг метадона в Подмосковье

В Подмосковье поймали наркокурьера с 5 кг метадона

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МВД Медиа

В Подмосковье полицейские поймали наркокурьера с 5 кг метадона. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации ведомства, исполнявшего роль наркокурьера москвича задержали на дороге в Подмосковье. В его автомобиле сотрудники правоохранительных органов нашли свертки с порошком. Исследование показало, что это метадон общим весом более 5 кг.

Полицейские также задержали по месту жительства в Петербурге второго участника преступной схемы. Сообщается, что он курировал деятельность наркокурьера.

По версии правоохранительных органов, злоумышленники планировали продавать запрещенные вещества через интернет-магазин в нескольких регионах страны. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее петербуржец перевозил наркотики с помощью кота и отправился в колонию на семь лет.

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