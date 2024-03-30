Россиянка потеряла две квартиры, пытаясь вернуть украденные мошенниками $200

В Костроме 54-летняя женщина попыталась вернуть украденные мошенниками $200 и потеряла две квартиры. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Сообщается, что россиянка впервые столкнулась с аферистами в 2014 году, согласившись вложить в якобы инвестиционный проект $200. В прошлом году ей позвонил неизвестный, представившийся юристом, и сообщил о якобы массовых компенсациях пострадавшим от действий мошенников.

Злоумышленник сказал, что его услуги не являются безвозмездными, и убедил женщину их «оплатить». Россиянка оформила несколько кредитов и перевела аферистам 400 тысяч рублей. После этого под предлогом оплаты перевода денег в Россию мошенники убедили ее продать гараж за 350 тысяч рублей, а затем в целях «безопасности» продать квартиру и лично передать 2,2 млн рублей «доверенному лицу» в Москве.

Позже женщине позвонил другой человек, представившийся сотрудником прокуратуры Москвы. Он рассказал, что юрист, с которым она общалась, втянул ее в незаконную схему, и теперь ей нужно заплатить залог в размере $3 тысяч — она продала долю в квартире, находящейся в Подольске. Получив эти средства, злоумышленники перестали выходить на связь.

В общей сложности женщина потеряла 5,5 млн рублей. Она обратилась с заявлением в полицию.

Ранее на Кубани супруги перевели аферистам 120 млн рублей.