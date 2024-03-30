Эксперт рассказала, почему самозапрет на кредиты в России не будет работать

С 1 января 2025 года они вступят в силу и россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу для них кредитов. Наталия Иванова, основатель международной онлайн-школы финансовой грамотности и онлайн-профессий deFIN, рассказала «Газете.Ru», почему такая мера вряд ли получит широкое распространение в России.

По словам эксперта, суть самозапрета в том, что если человек беспокоится, что от его имени могут взять кредит другие люди или осознанно убежден, что заемные средства ему точно не понадобятся, то самозапрет для него может стать подходящим решением. Что касается других категорий населения, то в случае с ними не так все однозначно.

«Предложение самозапрета направлено, главным образом, на людей с достаточным уровнем дохода и тех, кто осознанно относится к вопросам безопасности. Большая часть россиян не относится к этим категориям. В нашей стране высокий уровень закредитованности населения. С одной стороны, на высокую закредитованность влияет низкий уровень финансовой грамотности населения. Большинство россиян не понимают, чем отличается потребительский кредит от кредитной карты. С другой, для многих граждан кредит — это единственный способ выжить. Они боятся не жизни в долг, а того, что у них не будет возможности взять очередной заем и вернуть его. Сама идея запрета кредитования для них пугает», — объяснила Иванова.

Согласно поправкам, самозапрет можно в любой момент снять и через два дня подать заявку на кредит. Но для большинства заемщиков даже такой срок — серьезное ограничение. Чаще всего им нужны деньги здесь и сейчас, больше взять их негде.

На такие категории населения поправки в закон никакого влияния не окажут, кроме защиты от мошенников.

«Поэтому возможностью самозапрета вряд ли будет пользоваться широкий круг населения. Центробанку необходимо подробно разъяснить людям, для кого разработана инициатива, как она работает и почему ею необходимо пользоваться», — добавила специалист.

Финансовый консультант подчеркнула, что закредитованность населения негативно сказывается на экономике, поэтому государство постоянно пытается снизить этот показатель. Решают эту проблему двумя способами: мягким и жестким.

«Мягкий — это внедрение программ, направленных на повышение финансовой грамотности населения. С их помощью можно научить людей осознанно подходить к выбору кредитной программы и брать заем только в крайнем случае, когда без него никак не обойтись. Но что делать с этой финансовой грамотностью тем, кому банально не хватает денег в силу объективных причин (низкая зарплата, в семье работает один человек). В этом случае необходимо обучить людей получать дополнительный доход, исправить ошибочную логическую цепочку: «не хватает зарплаты — надо брать кредит», — пояснила специалист.

Жесткий метод — это запрет или ограничения со стороны банков в кредитовании населения. Эту меру время от времени то усиливают, то ослабляют. Раньше кредитки выдавали едва ли не всем желающим. Сегодня скоринговая система предварительно оценивает вероятность возврата долга.

«На мой взгляд, самозапрет не станет популярной мерой. Им охотно воспользуются люди, которые опасаются мошенничества или уже сталкивались с ним. Но у этих граждан, как правило, нет проблемных задолженностей и просроченных платежей, поэтому их выбор в пользу самозапрета не поможет снизить общую закредитованность», — резюмировала эксперт.

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