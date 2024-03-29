На Байкале под лед провалился автомобиль с россиянами

В Иркутской области автомобиль с двумя россиянами провалился под лед на Байкале. Об этом сообщает МЧС России.

По информации МЧС, инцидент произошел вблизи населенного пункта Сарма. Водитель внедорожника с пассажиркой ехал по льду Байкала, игнорируя запрещающие знаки, и провалился под лед в трех километрах от берега. Автомобиль затонул. Выбраться из него удалось лишь мужчине.

До этого, 16 марта, в Хабаровском крае машина с тремя мужчинами ушла под лед во время движения по недействующей ледовой переправе «Амурск — село Вознесенское» через реку Амур. Двоим удалось спастись. Пассажир, который сидел на заднем сидении, ушел под лед вместе с машиной, сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев.

Ранее в Тульской области мужчина хотел спасти собаку и провалился под лед.