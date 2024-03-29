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Полицейские накрыли нелегальный покерный клуб в Свердловской области

Mash: в Свердловской области накрыли нелегальный покерный клуб

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Shutterstock

В Свердловской области полицейские накрыли нелегальный покерный клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, покерный клуб функционировал в городе Нижняя Тура на улице Строителей. По версии правоохранительных органов, нелегальный бизнес организовал мужчина, занимающий должность директора компании, добывающей песок и драгоценные металлы.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов поймали мужчину с поличным. Из клуба изъяли игорный стол, фишки, карты и 131 тысячу рублей наличными.

В отношении предполагаемого организатора незаконного бизнеса возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого в Новосибирске полицейские накрыли подпольный покерный клуб, располагавшийся в подвале дома. Правоохранители нагрянули в нелегальное заведение в разгар турнира и сорвали его.

Ранее полиция выломала дверь в покерный клуб в центре Петербурга.

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