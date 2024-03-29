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В Таджикистане резко снизилась продажа билетов в Россию

В Таджикистане продажа билетов в Россию снизилась на 20%

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Depositphotos

Граждане Таджикистана начали возвращать билеты на авиаперелеты в Россию после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает портал «Азия-Плюс» со ссылкой на представительства авиакомпаний.

Представители Somon Air, в частности, рассказали, что в настоящее время наблюдается снижение на 20% продаж билетов в Россию, а также их возврат.

Также в авиакассах Душанбе рассказали, что из-за малочисленности пассажиров было сокращено число рейсов в Россию. В частности, сообщается, что «Уральские авиалинии» оставили в расписании только один рейс в РФ вместо трех.

До этого заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири анонсировала открытие в стране шести центров подготовки по рабочим профессиям. Сообщается, что три из этих центров будут заниматься не только профессиональной, но и языковой подготовкой трудовых мигрантов.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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