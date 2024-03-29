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СК расследовал дело о фиктивной постановке мигрантов на учет

СК РФ завершил расследование дела о фиктивной постановке мигрантов на учет

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ завершил в Москве расследование уголовного дела группы, которая занималась фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учет. Об этом говорится в Telegram-канале столичного главного следственного управления СК.

«Следственным управлением по Северному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ, статьей 322.1 УК РФ, статьей 286 УК РФ.

По данным следствия, с 2019 по 2022 год соучастники создали преступное сообщество, выстроив работу хостелов на территории Москвы и Подмосковья, где проводилась массовая фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан. Уголовное дело в отношении четырех соучастников выделено в отдельное производство. Подозреваемые объявлены в федеральный розыск.

До этого сообщалось, что военные следователи Следственного комитета (СК) выявили в Самаре более 10 бывших мигрантов, уклонявшихся от воинского учета.

Ранее минтруд Таджикистана пообещал открытие центров языковой подготовки мигрантов.

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