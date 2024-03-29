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Петербуржец перевозил наркотики с помощью кота и отправился в колонию на семь лет

В Петербурге осудили мужчину, перевозившего наркотики с помощью кота

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Depositphotos

В Петербурге мужчину, который перевозил наркотики с помощью своего кота, осудили на семь лет. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщает «Фонтанка».

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника в июне прошлого года, когда тот шел с увесистой переноской для животных у дома на Рябовском шоссе. Внутри находился кот и 40 свертков с запрещенными веществами. Хозяина вместе с питомцем доставили в отдел полиции.

Позже было установлено, что наркотики, найденные у мужчины, предназначались для дальнейшего сбыта. Красногвардейский суд признал петербуржца виновным в незаконном хранении и покушении на сбыт запрещенных веществ. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Питомца забрали родственники осужденного.

Ранее россиянин замаскировал крупную партию наркотиков под спортивное питание и попался полиции.

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