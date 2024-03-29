Подмосковного депутата от КПРФ Шаболду отправили в колонию за производство марихуаны

В Подмосковье депутата от КПРФ Александра Шаболду осудили на 7 лет за производство наркотиков. Об этом со ссылкой на УФСБ России по региону сообщает «Лента.ру».

По информации издания, следствие считает, что депутат Совета депутатов от городского округа Протвино организовал в гаражах производство марихуаны. Наркотики Шаболда распространял среди своих знакомых и друзей.

Сообщается, что в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили предварительно высушенные и расфасованные фрагменты конопли, а также удобрения для культивирования растений.

Подмосковный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и растений, содержащих наркотические вещества. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима. Отмечается, что Шаболда в ходе разбирательства дал признательные показания.

Ранее в Мурманск вернулись моряки, осужденные в Кабо-Верде за контрабанду наркотиков.