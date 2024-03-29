Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковного депутата от КПРФ Шаболду отправили в колонию за производство марихуаны

В Подмосковье депутата от КПРФ Шаболду осудили на 7 лет за наркопроизводство

close
100%
Depositphotos

В Подмосковье депутата от КПРФ Александра Шаболду осудили на 7 лет за производство наркотиков. Об этом со ссылкой на УФСБ России по региону сообщает «Лента.ру».

По информации издания, следствие считает, что депутат Совета депутатов от городского округа Протвино организовал в гаражах производство марихуаны. Наркотики Шаболда распространял среди своих знакомых и друзей.

Сообщается, что в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили предварительно высушенные и расфасованные фрагменты конопли, а также удобрения для культивирования растений.

Подмосковный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и растений, содержащих наркотические вещества. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима. Отмечается, что Шаболда в ходе разбирательства дал признательные показания.

Ранее в Мурманск вернулись моряки, осужденные в Кабо-Верде за контрабанду наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами