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Женщина съела свиные чипсы и оказалась в больнице

Fox News: перуанка проглотила острый предмет вместе со свиными чипсами и попала в больницу

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Shutterstock

Женщина из Перу съела свиные чипсы и оказалась в больнице, пишет Fox News.

Cелия Телло из Перу рассказала, что ела свиные чипсы, доставая их из упаковки, когда почувствовала, как что-то острое укололо ее в горло. Оказалось, это был гвоздь. Вскоре 68-летняя женщина почувствовала себя плохо: у нее поднялась температура и начались приступы тошноты. Перуанку доставили в больницу, где врачи сообщили, что у пациентки повреждена сонная артерия.

Кроме того, острый предмет все еще находился в горле Селии, поэтому врачи провели экстренную операцию, удалив инородное тело.

«Нам удалось изолировать пораженную артерию, восстановить ее путем рассечения и соединить здоровую артерию с другой здоровой артерией», — рассказал хирург Диего Куипал.

На фабрике, производящей чипсы, пока не прокомментировали инцидент.

Ранее мужчина впал в кому, пытаясь самостоятельно удалить из паха вросший волос.

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