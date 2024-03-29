«Угрозы поджога квартир, спички в замке»: Россиянка 10 лет терроризирует соседей

Жильцы многоэтажного дома в Набережных Челнах пожаловались на соседку, которая попыталась сломать видеоглазок, а после этого поджечь входную дверь чужой квартиры. Как рассказал «Газете.Ru» владелец квартиры Юрий, женщина уже около 10 лет «терроризирует» всех жильцов и находит новые поводы для конфликтов. По его словам, после инцидента с поджогом приехала полиция и оценила ущерб, однако саму женщину полиция не забрала в отдел из-за несовершеннолетнего ребенка.

«Конфликт с женщиной, которая сначала пыталась вывести из строя видеоглазок, а потом поджечь дверь, уже давний и не только со мной. Она терроризирует весь одноподъездный 10-этажный дом. Все жильцы дома ее боятся. Она всегда находит причину для конфликтов: то неправильная парковка машин, то чей-то мусор в подъезде, то плохая уборка. Найти причину для конфликта для нее не проблема. Женщина явно неадекватная, у нее каждую весну бывают такие срывы. Это продолжается уже около 10 лет. Договариваться с ней пытались, но она не идет на компромиссы. После поджога к дому съехались все экстренные службы. Все документы с полицией были составлены. Ущерб оценен: он небольшой, 7000 руб. — стоимость видеоглазка. Но опасную для жизни и здоровья жильцов дома неадекватную челнинку даже не забрали в отдел для разбирательства, сославшись, что некуда деть ее несовершеннолетнего ребенка. Она нигде не работает и живет на пособие детей и при этом не отказывает себе частенько «залить за воротник». Мы знаем, что где-то в Челнах живет ее мать, которая воспитывает одного или двух ее старших детей. Он уже давно сбежал от матери к бабушке. Адреса ее мы не знаем, они вроде как не поддерживают отношения», — сказал он.

Юрий отметил, что жильцы оформляют документы, чтобы отправить соседку на обследование в психоневрологический диспансер. По его словам, женщина уже не раз угрожала жильцам, что будет поджигать их квартиры и автомобили.

«Сейчас мы всем домом оформляем документы что бы отправить ее на обследование в ПНД. Она неоднократно «гадила»: то спички засунет в замочную скважину, то дверь чем-то обольет, и не только у меня. От нее постоянно идут угрозы поджога квартир и машин жильцам нашего дома. Но этот случай поджога первый, но не факт, что последний», — заключил он.

Видеоролик, на котором жительница Набережных Челнов попыталась сломать соседский видеоглазок и подожгла дверь, был опубликован в одном из городских сообществ. На кадрах видно, как женщина сначала пыталась ножом расцарапать глазок, после чего била его молотком. Позже к квартире приехали сотрудники МЧС. В беседе с ними женщина, попытавшаяся сломать видеоглазок, обвинила владельцев квартиры в самоподжоге.

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