«Партия Эрдогана» в Германии не смогла открыть банковский счет

Связанная с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом немецкая партия DAVA не может добиться открытия банковского счета в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском».

Три месяца назад в Германии появилась немецкая партия DAVA («Демократический альянс за разнообразие и пробуждение»), которая ставит своей целью защиту интересов мусульманского меньшинства. Многие эксперты называют это политическую силу едва ли не представительством в ФРГ Партии справедливости и развития Эрдогана. Известно, что своими планами участвовать в выборах в Европарламент DAVA крайне встревожила немецкие власти и политический истеблишмент страны. Берлин испугался, что Анкара начнет активно влиять на ситуацию в Германии.

Теперь немецкие банки отказываются открывать счет для DAVA.

«Мы просто не можем получить банковский счет, мы уже обратились во многие банки», — заявил главный кандидат от партии Фатих Зингал.

Большинство финансовых организаций даже не называют причину отказа, а некоторые объясняют, что отрицательный ответ связан с их опасениями за свою репутацию.

По словам одного из лидеров DAVA Тейфика Озджана, деньги на избирательную кампанию партия соберет из членских взносов и пожертвований спонсоров из Германии. Однако если у DAVA не будет банковского счета, то никто не сможет перевести ей деньги.

Ранее Эрдоган выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину после теракта в «Крокусе».