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Полицейские накрыли подпольный покерный клуб в новосибирском подвале

В Новосибирске накрыли подпольный покерный клуб в подвале дома

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Новосибирске полицейские накрыли подпольный покерный клуб, располагавшийся в подвале дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, сотрудники нагрянули в подпольный клуб в разгар покерного турнира и сорвали его. Сообщается, что посетители оказались расстроены в связи с тем, что на кону был приз в виде поездки в легальное казино. Всех участников доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что организатором незаконного клуба является 55-летний новосибирец, сообщает СУ СК России по региону. Мужчина в мае прошлого года создал преступную группу, занимающуюся проведением азартных игр вне игорной зоны. Злоумышленник принял меры по конспирации нелегального бизнеса, разработал систему подбора игроков и порядок проведения мероприятий.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают детали и обстоятельства преступной деятельности, а также проводят следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Ранее в Уфе накрыли подпольное VIP-казино в квартире.

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