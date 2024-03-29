Полицейские накрыли подпольный покерный клуб в новосибирском подвале

В Новосибирске полицейские накрыли подпольный покерный клуб, располагавшийся в подвале дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, сотрудники нагрянули в подпольный клуб в разгар покерного турнира и сорвали его. Сообщается, что посетители оказались расстроены в связи с тем, что на кону был приз в виде поездки в легальное казино. Всех участников доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что организатором незаконного клуба является 55-летний новосибирец, сообщает СУ СК России по региону. Мужчина в мае прошлого года создал преступную группу, занимающуюся проведением азартных игр вне игорной зоны. Злоумышленник принял меры по конспирации нелегального бизнеса, разработал систему подбора игроков и порядок проведения мероприятий.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают детали и обстоятельства преступной деятельности, а также проводят следственные действия, направленные на сбор доказательств.

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