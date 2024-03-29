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Силовики увели сотрудников офиса криптобиржи в «Москве-Сити»

Правоохранители увели сотрудников офиса криптовалютной биржи в «Москве-Сити»

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Reuters

Представители правоохранительных органов прибыли в здание в «Москве-Сити», где находится офис криптобиржи, откуда были выведены несколько сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они поднялись на 52-й этаж, пробыли там недолго и увели с собой нескольких сотрудников», — следует из сообщения.

Отмечается, что Следственный Комитет РФ сообщал, что террористы, устроившие теракт в «Крокусе», получали деньги и криптовалюту с Украины.

До этого сообщалось, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» ведет управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Следственного комитета России. По ходатайствам этого управления суд арестовал девять обвиняемых, включая четверых исполнителей теракта и пятерых предполагаемых соучастников.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.

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