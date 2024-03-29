Дело о теракте в «Крокусе» ведут следователи по военным преступлениям

Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» ведет управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

По ходатайствам этого управления суд арестовал девять обвиняемых, включая четверых исполнителей теракта и пятерых предполагаемых соучастников.

29 марта суд заключил под стражу до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Позже силовики задержали еще нескольких подозреваемых в пособничестве террористам. Трое из них заявили, что не знали о планах задержанных, и обжаловали свой арест.

Ранее родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.