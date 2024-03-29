В Петербурге девушка на электросамокате сбила ребенка

Жительница Санкт-Петербурга наехала на семилетнюю девочку на электросамокате, когда передвигалась по Звездной улице. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

В издании уточнили, что инцидент произошел накануне рядом со станцией метро «Звездная». В результате происшествия ребенок ударился виском. Мать девочки отвела ее в травмпункт через несколько часов после ДТП. Медицинские специалисты в ходе осмотра выявили у нее черепно-мозговую травму и сотрясение.

«Несмотря на удовлетворительное состояние, девочку отправили на обследование в больницу. Уже там врачи заключили, что риска жизнью и здоровью нет, поэтому разрешили ребенку пойти домой», — добавили в сообщении.

19 марта в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан сообщили, что жителя города Агрыз привлекли к уголовной ответственности после того, как он в состоянии алкогольного опьянения сбил 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Маркса. Суд также обязал последнего выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Дептрансе прокомментировали возможный запрет электросамокатов в Москве.